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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:58:32 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan basınında yer alan açıklamasında, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın nereden yollandığı ve hangi noktada düşürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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