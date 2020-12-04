  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 06:49:06 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

ADEN (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA), düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneyine gönderilen bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Maliki, İHA'nın, ülkenin güneyindeki sivillerin ve yerleşim bölgelerinin hedef alınması için kasıtlı gönderildiğine dikkati çekti. Açıklamada, İHA'nın Yemen'in hangi kentinden gönderildiğine ve güneyde hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmedi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımla..
Yunanistan toplantıdan kaçtı
Dünya

Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeye Yunanlılar katılmadı...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay