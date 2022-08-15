  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Suudi Arabistan Messi'yi konuşuyor!
Spor

Suudi Arabistan Messi'yi konuşuyor!

Suudi Arabistan, Messi'yi konuşuyor fakat bu kez transfer için değil. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde devlet rejimine karşı suç işlediği iddiasıyla 15 yaşında tutuklanıp idam cezasına çarptırılan Muhammed Al Faraj'ın ailesi, oğullarının kurtarılması için Messi'den yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 18:19:00 -
Suudi Arabistan Messi'yi konuşuyor!

Suudi Arabistan, Messi'yi konuşuyor fakat bu kez transfer için değil. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde devlet rejimine karşı suç işlediği iddiasıyla 15 yaşında tutuklanıp idam cezasına çarptırılan Muhammed Al Faraj'ın ailesi, oğullarının kurtarılması için Messi'den yardım istedi.

Messi bu kez çok garip bir konuyla gündeme geldi. Hemen hemen her transfer dönemi ya Amerika ya da Arabistan'a gideceğine yönelik haberleri çıkan dünyaca ünlü yıldız hakkında garip bir olay yaşandı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da 2017 yılında yaşanan olayı çözmesi için Messi'den yardım istendi. O dönem 15 yaşında olan Muhammed Al Faraj, devlet rejimine karşı geldiğine yönelik suçlamalardan idam cezasına çarptırılmıştı. Muhammed Al Faraj'ın ailesi çareyi Messi'de arıyor...

Muhammed Al Faraj'ın ailesi, Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Lionel Messi'den yardım istedi. Oğullarının idam edilmemesi için Messi'nin araya girmesini isteyen Muhammed Al Faraj ailesi, Messi'den cevap bekliyor.

 

 


Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri
Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Sağlık

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?
Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

Medya

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor
'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Ekonomi

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü
Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Sağlık

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!
Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Dünya

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022
Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

Dünya

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23