Suudi Arabistan, Messi'yi konuşuyor fakat bu kez transfer için değil. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde devlet rejimine karşı suç işlediği iddiasıyla 15 yaşında tutuklanıp idam cezasına çarptırılan Muhammed Al Faraj'ın ailesi, oğullarının kurtarılması için Messi'den yardım istedi.



Messi bu kez çok garip bir konuyla gündeme geldi. Hemen hemen her transfer dönemi ya Amerika ya da Arabistan'a gideceğine yönelik haberleri çıkan dünyaca ünlü yıldız hakkında garip bir olay yaşandı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da 2017 yılında yaşanan olayı çözmesi için Messi'den yardım istendi. O dönem 15 yaşında olan Muhammed Al Faraj, devlet rejimine karşı geldiğine yönelik suçlamalardan idam cezasına çarptırılmıştı. Muhammed Al Faraj'ın ailesi çareyi Messi'de arıyor...

Muhammed Al Faraj'ın ailesi, Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Lionel Messi'den yardım istedi. Oğullarının idam edilmemesi için Messi'nin araya girmesini isteyen Muhammed Al Faraj ailesi, Messi'den cevap bekliyor.



