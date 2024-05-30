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Dünya Suudi Arabistan Kralı'ndan Filistin kararı!
Dünya

Suudi Arabistan Kralı'ndan Filistin kararı!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 23:23:00 - 2024-05-30 23:44:33
Suudi Arabistan Kralı'ndan Filistin kararı!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un hac ibadetini yerine getirmeleri için bin Filistinli şehit yakınının misafir edilmesi emrini verdi.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail zulmü sürerken, Suudi Arabistan'dan "hac" kararı geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Prens Selman, hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Tüm masrafları Suudi Arabistan karşılayacak!

Muhammed Bin Selman hac ibadetini yerine getirmek isteyen bin Filistinli şehit yakınının ülkede misafir edileceğini açıkladı.

Filistinli misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişleri, hac ibadetinin rükünlerini yerine getirmeleri ve Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamalar planlandı.

Bin Filistinli şehit yakınının bu aşamalardaki masrafları Suudi Arabistan tarafından karşılanacak.
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Yorumlar

asker

bu ….. gunahlarinimi hafifletecgini saniyor

MAHMUT BAĞIŞ

Adi herifler filistinin bokuna kurbanolun
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