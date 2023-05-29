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Dünya Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki
Dünya

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:24:00 -
Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Kral Selman, Erdoğan'a hitaben mesajında, "Yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz dolayısıyla en içten tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türkiye halkına daha fazla ilerleme ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.

Kral Selman ayrıca her alanda güçlendirilmeye ve geliştirilmeye çalışılan iki kardeş ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinden övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da gönderdiği mesajla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Bin Selman mesajında, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini ileterek başarı temennisinde bulundu.
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