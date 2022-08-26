Suudi Arabistan Kralı Selman sahaya indi! 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 'Riyad'ın Pakistan ekonomisini ve kardeş halkını destekleme konusundaki duruşunu vurgulamak' amacıyla ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Kralı Selman'ın talimatını, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında paylaştı.

İki bakanın ayrıca, ikili ilişkileri ve bu ilişkileri desteklemenin ve geliştirmenin yollarını, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.