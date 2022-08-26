  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şirin Payzın'dan tarihi geri adım! 7 günün 3'ü geçti Şirin!

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek

İYİ Parti'den beklenen de buydu! Gülşen hanıma verilen gözaltı kararını...

Laikçi kafanın derdi bilim değil ayyaş üretmek! "Niye ilk 500'de değiliz" demek yerine "Niye sarhoş olamıyoruz" yaygarası

Enerji krizi yaşayan Almanya'da yeni önlem

Tayvan'a senatör çıkarması! Çin'i kışkırtıyorlar

Teşhirci Gülşen tutuklandı

Sapkın paylaşımı yapanlara değil; Akit’e yüklendi: Aile Bakan Derya Yanık’tan gecikmeli açıklama!

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım: Tam 512 ton! Türkiye'den yola çıkmıştı... Resmi tören yapıldı

Artık fondaş medya da mızrağı çuvala sığdıramıyor! T24’ün altı kaval, üstü şeşhane
Ekonomi Suudi Arabistan Kralı Selman sahaya indi! 1 milyar dolarlık yatırım
Ekonomi

Suudi Arabistan Kralı Selman sahaya indi! 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 08:31:00 -
Suudi Arabistan Kralı Selman sahaya indi! 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 'Riyad'ın Pakistan ekonomisini ve kardeş halkını destekleme konusundaki duruşunu vurgulamak' amacıyla ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Kralı Selman'ın talimatını, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında paylaştı.

İki bakanın ayrıca, ikili ilişkileri ve bu ilişkileri desteklemenin ve geliştirmenin yollarını, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

devrim

SAKALA BAK YAHUDİ İŞARETLİ SAKAL.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23