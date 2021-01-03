  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı
Aktüel

Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:04:37 -
Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapattığı hava, deniz ve kara sınır kapılarından giriş çıkışları yeniden başlattı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün yayılmasına karşı alınan önlemler çerçevesinde 20 Aralık'ta kapatılan hava, deniz ve kara sınır kapılarının bugün itibarıyla tekrar açıldığı kaydedildi.

İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ülkeye gelmek isteyen ve Suudi Arabistan vatandaşı olmayanların, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün yayıldığı ülkelerin dışında en az 14 gün ikamet etmiş olmaları gerektiği aktarılan haberde, insani veya zorunlu sebepten dolayı ülkeye girişlerine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşlarının ise 14 gün ev karantinasına tabi tutulacağı ifade edildi.

Karantinaya alınanlara 6'ncı gün PCR testi yapılacağı aktarılan haberde, diğer ülkelerden gelenlerle ilgili ise mevcut önlemlere devam edileceği hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var

Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı. ..
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!
Siyaset

Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!

CHP teşkilatlarında tacize maruz kalan üç kadın destek için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. Tacize uğrayan kadın ve ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay