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Spor Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı
Spor

Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şubat ayının futbolcusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 20:57:00 - 2023-02-28 21:03:32
Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı

Portekizli futbolcu bu süre zarfında Arabistan Ligi'nde Al Fateh takımına 1, Al Wahda'ya 4, Damak’a da 3 gol attı. 38 yaşındaki yıldız Al Taawon müsabakasında da 2 asiste imza atarak şubat ayının en iyi futbolcusu olmayı başardı.

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız  Ronaldo, Al Nassr forması altında 5 lig maçında 8 gol atıp, 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu.

 

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