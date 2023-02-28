Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı
Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şubat ayının futbolcusu seçildi.
Portekizli futbolcu bu süre zarfında Arabistan Ligi'nde Al Fateh takımına 1, Al Wahda'ya 4, Damak’a da 3 gol attı. 38 yaşındaki yıldız Al Taawon müsabakasında da 2 asiste imza atarak şubat ayının en iyi futbolcusu olmayı başardı.
Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Ronaldo, Al Nassr forması altında 5 lig maçında 8 gol atıp, 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu.