Suudi Arabistan İran’dan atılan 5 İHA'yı vurdu

Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin hava sahasına yönelen yeni bir insansız hava aracı saldırısının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir saat içerisinde İran’dan fırlatıldığı belirtilen 5 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

SALDIRI DOĞU BÖLGESİNDE ENGELLENDİ

Yetkililer, insansız hava araçlarının ülkenin doğu bölgelerine yöneldiğini ve savunma sistemlerinin hızla devreye girerek hedefleri düşürdüğünü açıkladı.

Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediği aktarıldı.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

İran ile ABD ve İsrail arasında başlayan çatışmaların ardından Körfez bölgesindeki birçok ülkede füze ve insansız hava aracı saldırıları yaşanıyor.

Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan hava sahalarında benzer saldırı girişimleri olduğu açıklanmıştı.

Uzmanlar, Körfez’deki enerji tesisleri ve askeri altyapıların hedef alınmasının bölgedeki güvenlik risklerini ciddi şekilde artırdığını değerlendiriyor.