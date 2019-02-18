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Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 69,7 milyar riyallik anlaşma

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:25
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 69,7 milyar riyallik anlaşma

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Pakistan, yenilenebilir enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında 69,7 milyar riyal (yaklaşık 18,5 milyar dolar) tutarında 4 mutabakat zaptı ve 1 anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri arasında farklı alanlarda işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptları ve 1 anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililer arasında, madencilik alanında 22,5 milyar riyal tutarında mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu mutabakat kapsamında madencilik alanında işbirliğini artırmak ve Pakistan'daki madencilik projelerine yatırım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerji alanında 7,5 milyar, rafinaj ve petrokimyada 37,5 ve elektrik üretim projelerinin desteklenmesi alanında 1,2 milyar riyal mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmanın ise Pakistan'a aylık 1 milyar riyal değerinde yakıt tedariki sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turu kapsamında dün Pakistan'ı ziyaret etmişti. Muhammed bin Selman'ın tur kapsamında Hindistan ve Çin'i de ziyaret etmesi bekleniyor.


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:25
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