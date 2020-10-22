Suudi Arabistan, Filistinli tutuklu Husari'yi serbest bıraktı

AMMAN (AA) - Suudi Arabistan'da bazı siyasi suçlamalarla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Filistinli Bekr el-Husari'nin (32) serbest bırakıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'daki Ürdün Siyasi Tutuklular Komitesi Başkanı Hıdır el-Meşayih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad yönetimince serbest bırakılan Husari'nin bu sabah Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştığını söyledi.

Hakkındaki tahliye kararının ardından 14 Haziran'da sınır dışı merkezine nakledilden Filistinli tutuklunun bu sabah serbest bırakılarak Ürdün'e gönderildiğini ifade eden Meşayih, Husari'nin geçici Ürdün pasaportu taşıdığını ve eşinin de Ürdün vatandaşı olduğunu kaydetti.

Meşayih, Husari'nin Filistinli ve Ürdünlülerin bulunduğu bazı kişilerle birlikte birtakım siyasi suçlamalarla 29 Temmuz 2019'da tutuklandığını hatırlattı.

- Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi üyelerinin yargılanmasına 8 Mart'ta başlanmıştı.

Hamas yetkilisi Basim Naim, bir kısmı Ürdün pasaportuna sahip Filistinlilere yöneltilen temel suçlamanın "terör oluşumlarını desteklemek" olduğunu belirtmişti.

Naim, onlarca yıldır ülkede ikamet eden bu kişilerin, Suudi Arabistan'ın iç işlerine ya da devletin yüksek çıkarlarına zarar verecek herhangi bir çalışmada bulunmadığını vurgulamıştı.

- Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisini vermişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

