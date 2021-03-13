Suudi Arabistan F-15'leri Girit'e indi
Türkiye'ye karşı adımlarıyla dikkat çeken Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağı Yunanistan ile yapılacak tatbikat kapsamında Girit Adası'na indi.
Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yarışmaya çalışan Yunanistan, şimdi de Suudi Arabistan'dan medet umuyor.
Yunanistan'da Miçotakis yönetimi daha önce Suudi Arabistan'la ortak askeri tatbikat düzenleneceğini duyurmuştu.
Suudiler tatbikat için 6 adet F-15SA indirdi
Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15SA savaş uçağı bugün Girit'e indi.
Suudi mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri, Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlandı.
Tatbikat ay sonuna kadar devam edecek
Yunan basınına göre tatbikat, 16 Mart'ta başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Yunanistan'daki Suda Limanı'na savaş uçağı göndermişti.