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Dünya Suudi Arabistan duyurdu! Hacılara robotlar hizmet edecek
Dünya

Suudi Arabistan duyurdu! Hacılara robotlar hizmet edecek

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek üzere 2 robotun kullanıma sokulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 22:49:00 -
Suudi Arabistan duyurdu! Hacılara robotlar hizmet edecek

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek üzere 2 robotun kullanıma sokulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 3G teknolojisiyle çalışan, ekranı, kamerası ve mikrofonu olan "kişisel robotun" hacılar arasında dolaşıp onları yönlendirme ve sorularını cevaplama becerisine sahip olduğu bildirildi.

Hacılar ve Kabe'de çalışan görevlilerin uyması gereken koruyucu tedbirlere riayet edip etmediklerini izleyecek "güvenlik robotunun" ise ateş ölçeceği, maske takılıp takılmadığını gözlemleyeceği ve alanı sürekli olarak dezenfekte edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan 12 Temmuz'da hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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