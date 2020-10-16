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Aktüel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: "(İsrail'le) normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz"
Aktüel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: "(İsrail'le) normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz"

"Biz barışa bağlıyız, barış bölge için stratejik bir gereklilik. İsrail'le normalleşme de yolun sonunda bunun bir parçası. Suudi Arabistan'ın 1981'deki önerisi ve Arap Barış Girişimi'nin önerisi de bu"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:12:48 -
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: "(İsrail'le) normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, yolun sonunda İsrail'le normalleşmenin olacağını bildirdi.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nün dün akşam video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katılan Al Suud, burada yaptığı konuşmada, "Biz barışa bağlıyız, barış bölge için stratejik bir gereklilik. İsrail'le normalleşme de yolun sonunda bunun bir parçası. Suudi Arabistan'ın 1981'deki önerisi ve Arap Barış Girişimi'nin önerisi de bu." ifadelerini kullandı.

Al Suud, "Bu nedenle biz daima normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz. Ancak aynı şekilde Filistin devletini ve İsrail-Filistin barış planını da gerçekleştirmemiz gerek." diye konuştu.

Şu an İsrail ve Filistin'i müzakere masasına döndürmeye odaklanmak gerektiğini belirten Al Suud, kalıcı barış ve istikrara götüren tek yolun İsrailliler ve Filistinlilerin anlaşmasından geçtiğini ifade ederek, bu gerçekleşmezse, bölgede yaranın hep açık kalacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın yakın müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in eylül ayında İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasının ardından Riyad ile Tel Aviv arasında gayriresmi ve dolaylı bir yakınlaşma dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın eski Washington Büyükelçisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan'ın son dönemde Filistinli liderleri eleştiren ve Filistin meselesinde fırsatları boşa harcamakla suçlayan açıklamalarının da İsrail'in Suud sokağında kabul görmesi için bir tür zemin hazırlama çabası olarak değerlendiriliyor.

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