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Suudi Arabistan Diagne harekatını başlattı! Galatasaray'a dev teklif!

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab, Diagne için yapılan 12 milyon euroluk teklifin Galatasaray tarafından kabul edilmemesi üzerine teklifini 15 milyon euroya yükseltti.

21 Haziran 2019 Cuma 19:30
Suudi Arabistan Diagne harekatını başlattı! Galatasaray'a dev teklif!

Gelecek sezonki transferini büyük oranda Mbaye Diagne’nin satışından gelecek paraya endeksleyen Galatasaray’ın direnci sonuç veriyor.

Suudi Arabistan Kulübü Al Shabab, Senegalli oyuncu için daha önce 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı yetersiz bularak fiyat artırımı istemişti. Transfer görüşmelerinde bir süre sessiz kalan Suudi yöneticiler, Galatasaray cephesinin geri adım atmaması sonrasında teklife zam yaptı.

3 milyon euroluk bir artırıma giden ve teklifi 15 milyon euroya çıkartan Al Shabab şimdi Cim-Bom’un vereceği cevabı bekliyor. Galatasaray’ın aslında 15 milyon euroluk teklife sıcak baktığı ancak biraz daha fiyat artırmak için bekleme kararı aldığı belirtiliyor.

Diagne transferinin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

(Star)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:30
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