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Aktüel Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü, ofisinde hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü, ofisinde hayatını kaybetti

Muhalif hukukçu Yahya Assiri: - "Cezaevleri Genel Müdürü Esmeri'nin bu sabah ofisinde öldüğü haberi doğruysa, tasfiye ihtimalleri akıllara geliyor. Esmeri, bir dizi tutukluya yönelik işkenceden ve birçok ihlalden sorumluydu. Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Kurumu Başkanı Abdulaziz el-Huveyri'nin adamıydı. Huveyri ise terörün efendisiydi"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:10:57 -
Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü, ofisinde hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü Tümgeneral Muhammed bin Ali el-Esmeri görevi başındayken hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Esmeri, ofisinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Muhalif hukukçulardan Yahya Assiri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cezaevleri Genel Müdürü'nün bu sabah ofisinde öldüğü haberi doğruysa, tasfiye ihtimalleri akıllara geliyor. Esmeri, bir dizi tutukluya yönelik işkenceden ve birçok ihlalden sorumluydu. Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Kurumu Başkanı Abdulaziz el-Huveyri'nin adamıydı. Huveyri ise terörün efendisiydi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı tutuklu kadın aktivist Lecin el-Hezlul'un kız kardeşi Alya el-Hezlul da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vefat haberine üzüldüm. Lecin'in işkence meselesiyle alakalı olarak ciddi bir soruşturma başlatılmasını talep edecektik." ifadelerine yer verdi.

Cezaevleri Genel Müdürü Esmeri, mâli suçlardan ceza almış çok sayıda mahkumun serbest kalması için bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Kasım 2017'de Esmeri'yi Cezaevleri Genel Müdürlüğüne atamıştı.

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