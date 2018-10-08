Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında hareketlilik
Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında hareketli dakikalar yaşanıyor.08 Ekim 2018 Pazartesi 18:29
Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor. Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.
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