Suudi Arabistan balistik füze ve İHA'ları imha etti
Dünya

Suudi Arabistan balistik füze ve İHA'ları imha etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan balistik füze ve İHA'ları imha etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesine yönelik bir balistik füze ile El-Harc bölgesi yakınlarında tespit edilen iki insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda bir balistik füze ve el-Harc bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) imha edilerek saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine yönelik fırlatılan bir balistik füzenin imha edildiği kaydedildi.

Savunma sistemlerinin El-Harc bölgesinin doğusunda hareketlilik tespit ettiği belirtilen açıklamada, iki İHA'nın önlenerek imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

