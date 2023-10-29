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Dünya Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!
Dünya

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 15:45:00 - 2023-10-29 15:50:39
Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman duyurdu: üst seviye yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü ABD’nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, önemli kişilerle görüşmesi bekleniyor...

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, üst seviye yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü ABD başşehri Washington’ı ziyaret edecek.

Ziyaret hakkında bilgi sahibi üç kaynak ABD’li haber kaynağı Axois’e ziyaretin uzun müddettir planlandığını söyledi.

Savunma Bakanı’nın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve birkaç senatörle görüşmesi bekleniyor.

ABD Lideri Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman,

Suudi Arabistan, İsrail’in ağır bombardımanı altındaki Gazze’de sivillerin maksat alınmasını ve “uluslararası hukukun alenen ihlal edilmesini” kınayan Arap ülkeleri ortasında yer almıştı.
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7 Ekim’de savaşın patlak vermesinden çabucak evvel İsrail ile Suudi Arabistan ortasında ABD öncülüğünde bir olağanlaşma süreci yürütülüyordu. Savaşın başlamasının akabinde Suudi Arabistan, İsrail ile olağanlaşma sürecini “askıya aldı” ve bunu ABD’li yetkililere bildirdi.

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Yorumlar

vurucu

gidersen elindeki parayıda abd bankalarına yatırmaya gidersin

Salih

Terör devleti ABD bütün terör örgütleri kuran ve yöneten çocuk katili İsrail'i ileri atan kan emici ABD ve Avrupa ve İsrail'e lânet olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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