Suudi Arabistan, ABD'den yardım istedi! 'Onları vurun'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İran destekli Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’tan Yemen’e yönelik hava saldırıları düzenlemesini istediği öne sürüldü.

Bin Selman’ın perşembe günü Trump’ı iki kez telefonla arayarak Husilere karşı ABD’nin askeri müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi.

Axios söz konusu haberi iki ABD'li yetkiliye dayandırdı.

Trump talebi reddederken, ABD'li yetkililer yönetimin şimdilik Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planı olmadığını vurguladı.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, acil koordinasyon toplantıları için perşembe günü Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'ın ABD'den doğrudan askeri müdahale talep etmesi, Riyad'ın temmuz ayında Washington'a Husilerle kendi başına başa çıkabileceğini söylemesine kıyasla keskin bir değişime işaret ediyor.

Çatışmalar yoğunlaştıkça Suudiler ABD'den giderek daha fazla destek talep etmeye başladı.

Görüşmelere dair bilgi sahibi kaynaklara göre ABD'li askeri ve sivil yetkililer son haftalarda Suudi muhataplarına, Trump'ın talimatının Amerikan güçlerini İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklamak ve yeni bir cephe açmaktan kaçınmak olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililere göre Bin Selman, kötüleşen durum hakkında bilgi vermek için Trump'ı aradı. Bin Selman birkaç saat sonra Trump'ı yeniden arayarak Husilere karşı ABD saldırıları düzenlenmesi talebinde bulundu. Trump bu talebi reddetti. Ancak bir ABD'li yetkili, yönetimin Suudi Arabistan'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağını söyledi.

Yetkiliye göre yaklaşık 200 ABD askeri personeli halihazırda Suudi Arabistan'da bulunuyor ve destek sağlıyor.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington'un önceliğinin Kızıldeniz'i açık tutmak olduğunu, daha geniş çaplı mücadeleyi ise bölgesel ortaklarına bırakacağını ifade etti. Yetkili, "ABD, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel ortaklarımızın bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözülmesinde öncülük etmesini destekliyor" dedi.

Kaynak: Mepa News