  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Suud’dan çifte Türk düşmanlığı

Daha önce Osmanlı Devleti’ne “Birinci DEAŞ devleti” nitelendirmesiyle skandala imza atan Suud yönetimi, Riyad’da Kanuni Sultan Süleyman’ın ismini taşıyan sokağın adını değiştirdi. Öte yandan Suudlar, Türkiye merkezli Yemen Öğrenci Birliği Grubu’nun sempozyumuna video konferans yöntemiyle katıldığı için Yemen Islah Partisi liderlerinden Şeyh Abdülaziz el Zubairi’yi tutukladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:21:00 - 2020-06-15 11:23:39
Suud’dan çifte Türk düşmanlığı

 Münübe Yılmaz 

ABD ve Siyonist İsrail’in kuklası haline gelen Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor…

Daha önce Osmanlı Devleti’ne “Birinci DEAŞ devleti” nitelendirmesinde bulunarak büyük bir küstahlığa imza atan Suud, bu defa da başkent Riyad’da Kanuni Sultan Süleyman’ın ismini taşıyan sokağın adını değiştirdi. Suudlar, bununla da yetinmeyip sokak tabelasını yere atıp basına servis etti.

Türkiye yanlısı lideri tutukladılar

Suudi Arabistan ayrıca Türkiye merkezli Yemen Öğrenci Birliği Grubu’nun sempozyumuna video konferans yöntemiyle katıldığı için Yemen Islah Partisi liderlerinden Şeyh Abdülaziz el Zubairi’yi tutukladı. Yemen’deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Zubairi’nin “Türkiye ile iletişim kurmak” suçlamasıyla Mekke’deki evinde gözaltına alındığı ve 20 Mayıs’tan beri esaret altında tutulduğu bildirildi.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı