Suud’dan çifte Türk düşmanlığı

Münübe Yılmaz

ABD ve Siyonist İsrail’in kuklası haline gelen Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor…

Daha önce Osmanlı Devleti’ne “Birinci DEAŞ devleti” nitelendirmesinde bulunarak büyük bir küstahlığa imza atan Suud, bu defa da başkent Riyad’da Kanuni Sultan Süleyman’ın ismini taşıyan sokağın adını değiştirdi. Suudlar, bununla da yetinmeyip sokak tabelasını yere atıp basına servis etti.

Türkiye yanlısı lideri tutukladılar

Suudi Arabistan ayrıca Türkiye merkezli Yemen Öğrenci Birliği Grubu’nun sempozyumuna video konferans yöntemiyle katıldığı için Yemen Islah Partisi liderlerinden Şeyh Abdülaziz el Zubairi’yi tutukladı. Yemen’deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Zubairi’nin “Türkiye ile iletişim kurmak” suçlamasıyla Mekke’deki evinde gözaltına alındığı ve 20 Mayıs’tan beri esaret altında tutulduğu bildirildi.