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Suud, Ortadoğu'da nükleer güç oluyor

ABD’nın ülkesinden nükleer teknoloji transferine izin verdiği Suudi Arabistan, nükleer reaktör yapımına aylar öncesinden başlamış. Kral Abdülaziz kentinde inşa edilen 30 kilovatlık reaktörün bir yıl içinde tamamlanacağı belirtildi. UAEK’ın denetimlerine izin vermeyen Suud’un nükleer silah üreteceği ifade edildi.

05 Nisan 2019 Cuma 11:17
Suud, Ortadoğu'da nükleer güç oluyor

 TAHSİN HAN 

Amerika’nın Ortadoğu’daki kuklası Suudi Arabistan’ın uzun zaman önce nükleer santral yapımına başladığı ve ilk reaktörü bitirme noktasına getirdiği ortaya çıktı...

Amerika’nın İran’a karşı İsraille birlikte en büyük güç olarak gördüğü Suud’a geçtiğimiz ay nükleer teknoji transferine izin vermesinin yankıları sürerken Riyad yönetiminin Riyad yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde reaktör inşa ettiği belgelendi. İngiliz Guardian gazetesi, Suudi Arabistan’ın ilk nükleer reaktörünü görüntüleyen yeni uydu görüntülerini paylaştı. Gazeteye göre reaktörün inşasına Kral Abdülaziz kentinde çok uzun zaman önce başlandı. Gazete, reaktörün varlığını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) eski denetçilerinden Robert Kelley tarafından ortaya çıkarıldığını da belirtti.

İran’a karşı güç olacak

Guardian’a konuşan Kelley, 30 kilovatlık reaktörün bir yıl içinde tamamlanabileceğini söyledi. Uydu fotoğraflarında nükleer yakıt için 10 metre yüksekliğinde bir çelik tankın yerleştirildiği ve tesisteki inşaatın devam ettiği görülüyor. Kelley, eğitim amaçlı olarak kullanılacağı belirtilen reaktörün Suudi Arabistan’ın “nükleer eşiği geçmesi” anlamına geldiğine dikkat çekti. Reaktöre nükleer yakıt verilmeden önce, Suudi Arabistan’ın tesisin nükleer silah üretimi için kullanılmasını engellemeye yönelik bir dizi kural ve prosedürü hayata geçirmesi gerekiyor. Buna Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerinin kabul edilmesi taahhüdü de dahil. Ancak Suud yönetimi 2005’te Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’yla (UAEK) güvenlik sözleşmesi imzalamasına rağmen şimdi kurumun denetimlerine izin vermiyor. Bu da Suud yönetiminin ilk reaktörün bitimiyle birlikte nükleer silah yapımına başlayacağı anlamına geliyor.

Trump’a Suud’a nükleer teknoloji transferine izin verdiği için karşı çıkan ABD Kongresi’nin, reaktörün uygun görüntülerinin ortaya çıkması sonrası nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. Dünya ülkelerine nükleer silah nedeniyle kan kusturan ABD’nin Suud’a, İran’a karşı kullanması için nükleer silah üretimine izin vereceği belirtildi.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:17
  1. Amerika
  2. Ortadoğu
  3. Suudi Arabistan
  4. Kral Abdülaziz
  5. Guardian
  6. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
  7. Robert Kelley
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  9. Suud
  10. ABD Kongresi

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