Suud, Ortadoğu'da nükleer güç oluyor

TAHSİN HAN

Amerika’nın Ortadoğu’daki kuklası Suudi Arabistan’ın uzun zaman önce nükleer santral yapımına başladığı ve ilk reaktörü bitirme noktasına getirdiği ortaya çıktı...

Amerika’nın İran’a karşı İsraille birlikte en büyük güç olarak gördüğü Suud’a geçtiğimiz ay nükleer teknoji transferine izin vermesinin yankıları sürerken Riyad yönetiminin Riyad yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde reaktör inşa ettiği belgelendi. İngiliz Guardian gazetesi, Suudi Arabistan’ın ilk nükleer reaktörünü görüntüleyen yeni uydu görüntülerini paylaştı. Gazeteye göre reaktörün inşasına Kral Abdülaziz kentinde çok uzun zaman önce başlandı. Gazete, reaktörün varlığını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) eski denetçilerinden Robert Kelley tarafından ortaya çıkarıldığını da belirtti.

İran’a karşı güç olacak

Guardian’a konuşan Kelley, 30 kilovatlık reaktörün bir yıl içinde tamamlanabileceğini söyledi. Uydu fotoğraflarında nükleer yakıt için 10 metre yüksekliğinde bir çelik tankın yerleştirildiği ve tesisteki inşaatın devam ettiği görülüyor. Kelley, eğitim amaçlı olarak kullanılacağı belirtilen reaktörün Suudi Arabistan’ın “nükleer eşiği geçmesi” anlamına geldiğine dikkat çekti. Reaktöre nükleer yakıt verilmeden önce, Suudi Arabistan’ın tesisin nükleer silah üretimi için kullanılmasını engellemeye yönelik bir dizi kural ve prosedürü hayata geçirmesi gerekiyor. Buna Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerinin kabul edilmesi taahhüdü de dahil. Ancak Suud yönetimi 2005’te Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’yla (UAEK) güvenlik sözleşmesi imzalamasına rağmen şimdi kurumun denetimlerine izin vermiyor. Bu da Suud yönetiminin ilk reaktörün bitimiyle birlikte nükleer silah yapımına başlayacağı anlamına geliyor.

Trump’a Suud’a nükleer teknoloji transferine izin verdiği için karşı çıkan ABD Kongresi’nin, reaktörün uygun görüntülerinin ortaya çıkması sonrası nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. Dünya ülkelerine nükleer silah nedeniyle kan kusturan ABD’nin Suud’a, İran’a karşı kullanması için nükleer silah üretimine izin vereceği belirtildi.