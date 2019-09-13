Sütten çökelek nasıl yapılır?

Satılan lor peynirleri çökeleğin yerini tutmasa da tüketiyoruz. Peki ama çökeleği evde yapma imkanınız olsa? Evde çökelek nasıl yapılır? Süt çökeleği yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Protein ve kalsiyum bakımından oldukça zengin olan çökelek, mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasındadır. Bu nedenle paketli ve katkı maddeleriyle dolu olan, lor peyniri adı altında satılan peynirler yerine, evde kendi çökeleğinizi yapmanız en doğru tercih olacaktır.

Piyasadaki peynirler ve ev yapımları birbirleriyle pek kıyaslanamasa da, evde yapılan her ürünün sağlık açısından daha olumlu sonuçlar verdiği kesindir. Bu peynir, lor, çökelek veya diğerleri için de geçerlidir.

Not: Süt kaynattığınızda kesilen sütü çökelek yaparak değerlendirebilirsiniz.

Malzemeler

2 litre süt

1-2 limon

İki litre sütü tencereye alıp, köpük köpük olana denk kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra, 1 limonun suyunu ekleyin ve sütü kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Süt kesilmeye başlayınca kesikleri tencereden alın ve süzgeçe yerleştirin.

Bu işlemi tenceredeki süt su halini alıncaya devam edin. Gerektiği zamanlarda süte limon suyu ekleyip kestirmeye devam edin.

Şimdiden afiyet olsun...