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Sütlü un çorbası

Sütlü un çorbası nasıl yapılır? İşte sütlü un çorbası tarifi…

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
Sütlü un çorbası

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
3 çorba kaşığı un
3 su bardağı süt
3 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN

1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı toz nane

YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Sıvı yağ ilave edin. Karıştırarak un ekleyin ve karıştırmaya devam ederek pembeleşene dek (fazla kızartmadan) kavurun. Süt ve su ilave edip, kaynayana dek pişirin. Kaynadıktan sonra bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için tereyağını tavada ısıtıp zeytinyağı ilave edin ve karıştırın. Toz kırmızıbiber ve nane ekleyip bir-iki çevirin ve ocaktan alın.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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