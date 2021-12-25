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Kadın - Aile Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi
Kadın - Aile

Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi

İrmik helvası gerekli malzemeler | Yemeğin ardından çayın yanına leziz bir tatlı hazırlamak isteyenler ‘Sütlü irmik helvası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor? Peki, irmik helvası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:39:00 -
Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi

Tam ölçülü sütlü irmik tarifi | İrmik helvası yapmak isteyenler tam ölçülü denenmiş leziz bir tarif arıyor. İşte, denenmiş leziz sütlü irmik helvası tarifi.

Tam ölçülü irmik helvası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı süt
  • 75 gram margarin
  • 1 su bardağı fındık ya da ceviz

Sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.

İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Ardından şekerini ekleyin.

Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.

Sütü çeken irmiğin altını kapatın.

İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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