Sütlü fit irmik kupları tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu (isteğe bağlı diğer un çeşitleri kullanılabilir), 4 tatlı kaşığı bal, 1 avuç meyve (üzerini süslemek için isteğe bağlı)

Sütlü fit irmik kupları nasıl yapılır?

3 bardak sütü bir tencereye koyun. Daha sonra üzerine irmik ve Hindistan cevizi unu ilave edin. İlk olarak 10 dakika yüksek ateşte daha sonra 20 dakika kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırmanız gerekir.

Ocağın altını kapatın ve 15 dakika kadar bekletmelisiniz.

Biraz soğuduktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı bal ilave edin. Ardından hızlı hızlı karıştırmaya başlayın.

Daha sonra kuplara dökün ve üzerini istenilen meyveler ile süsleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…