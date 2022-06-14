Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?
Sürekli aynı tarifleri denemekten sıkılanlar "Sütlü biber nasıl olur?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sütlü biber kavurması nasıl yapılıyor? Tam ölçülü nefis sütlü biber tarifi
Sofralarda farklı bir lezzet arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sütlü biber tarifi….
Sütlü biber tarifi
Malzemeler:
- 10-12 adet çarliston biber (Arzu ederseniz bir-iki adet sivri biber ya da kapa biber ilave edebilirsiniz)
- 3 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- Tuz
Üzeri için:
- 3 kaşık tereyağı
- 2 tatlı kaşığı pul biber
Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?
Biberleri öncelikle yıkayın.
Yıkadığınız biberleri iri iri doğrayın.
Bir miktar sıvı yağı tencereye alın ve biberleri kavurun.
Ardından unu ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Unun kokusu çıkınca süt ve tuzu ekleyin.
Yemeğiniz koyulaşınca tavanın altını kapatın.
Yemeği servis tabağına alın.
Tereyağında kızdırdığınız pul biberi servis aşamasında yemeğin üzerine gezdirin.
Afiyet olsun.