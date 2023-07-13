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Ekonomi Sütle ilgili üzücü haber geldi! Maalesef...
Ekonomi

Sütle ilgili üzücü haber geldi! Maalesef...

Yeniakit Publisher
2023-07-13 16:01:00 -
Sütle ilgili üzücü haber geldi! Maalesef...

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 11,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 11,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

 

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,5 lira olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 17 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.
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