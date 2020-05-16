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Sütçünün cep telefonu çalan hırsız okulda yakalandı

Adana’da sütçünün cep telefonun çalıp kaçan hırsız saklandığı okulda vatandaşlar tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:05:00 -
Sütçünün cep telefonu çalan hırsız okulda yakalandı

Adana’da sütçünün cep telefonun çalıp kaçan hırsız saklandığı okulda vatandaşlar tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Koca, mahalle arasında süt dağıtırken yanına yakalaşan M.K, arka cebindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Sütçü Ali Koça, zanlıyı peşinden bir süre kovaladı. Ancak yetişemeyince bağırmaya başladı. Koca’nın bağırdığını duyan bir vatandaşlar da zanlının arkasından koşmaya başladı. Bu sırada hırsız, bir okula kaçıp tuvaletine saklandı. Arkasından koşan vatandaşlar da peşinden okula girip zanlıyı yakaladı. Daha sonra ihbar üzerine polis, olay yerine geldi. Zanlı M.K, kendisini yakalayan vatandaşa tepki göstererek tehdit etti. Polis aracına götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da hakaret edip tehdit etti.


Sütçü Ali Koca, cebinden telefonunu çalan zanlının arkasından koştuğunu ancak yetişemediğini ancak vatandaşların yardımı ile yakalayıp cep telefonunu geri aldığını anlattı.

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