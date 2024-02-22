Sütçü Ekrem

Beş yılda İstanbul’u Fetret Devri’ne sokan ve 16 milyona hayatı zindan eden Ekrem İmamoğlu, milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor. Reklamlarla, konserlerle, temel atmama töreniyle kadim kenti hizmete hasret bırakan ve reklam bütçesi ile deprem bütçesini eşitleyen İmamoğlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde ilk icraat olarak süt dağıtacağının sözünü verdi.

SARAÇHANE SÜTÇÜSÜ

Başkanlığı sırasında İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren ve yeniden CHP’nin İBB adayı olan İmamoğlu başta ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm gibi kangrene çevirdiği sorunları çözmek yerine yine süt dağıtmayı vaat etti. 2019’da verdiği sözlerin yüzde 15’ini dahi yerine getiremeyen İmamoğlu, dün İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirilen Adil İstanbul Proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart’ta seçilmesi halinde yine süt dağıtacağını ilan etti. ‘Çılgın’ projelerini 10 başlık altında sunan İmamoğlu, 300 bin çocuğa bu dönem 35 milyon litre süt vereceklerini dile getirdi.

AK Parti döneminde başlatılan projeleri durduran, hükümetin hayata geçirdiği mega yatırımları baltalayan ve 5 yılda kente bir çivi dahi çakmayan İmamoğlu’nun projelerini gazetemize değerlendiren uzmanlar, “Ekrem, İBB Başkanı değil de sanki sütçü” dedi

KÖFTECİYDİ SÜTÇÜ OLDU

Akit’e konuşan gazeteci Cengiz Alçayır, İmamoğlu’nun süt dağıtmanın ve lokanta açmanın ötesinde bir eylemi ya da vaadi olmadığına dikkati çekti. Alçayır, şunları kaydetti: “İmamoğlu’nu kasaba belediye başkanı olarak tanımlamak mümkün. Genelde başarısız, beceriksiz belediye başkanları böyle tanımlanır. İmamoğlu’nun 5 yılın sonunda sütten, ekmekten, kreşten, lokantadan söz etmesi büyük talihsizlik. Zaten ‘Ben köfteciyim ya da lokantacıyım’ diyerek ne olduğunu anlatmıştı. Yani dükkân kiralayıp parayla gelenlere yemek vermenin neresi eserdir? Lokanta ya da kreş ücretsiz olur, anlarım. Ama başkaları 50 liraya yemek veriyor, o 40 liraya. Vaktiyle İmamoğlu ‘Erzak vermek ve gıda yardımı yapmakla övünülmemeli’ diyordu. Görüyoruz ki İmamoğlu kınadığıyla övünür hâle gelmiş. İstanbullular her şeyi görüyor. İmamoğlu’nun ‘250 bin süt dağıttık’ iddiası da yalan. Denetim raporlarına bakıldığında bu sayının 67 bin civarında olduğu görülüyor. Sütü de fahiş fiyatla alıyor, kamuyu zarara uğratıyor. Dün çıkmış yine koli koli süt dağıtacağını ifade ediyor. Yahu süt dağıtmak için belediye başkanı olmaya gerek yok ki. Bu vaat midir, proje midir? Lokantada kuru fasulye ve pilav veriyor. Bunun için ‘Atatürk’ün sevdiği menü’ diyorlar. Sanıyorum ‘Atatürk’ün izinden gitmek’ sözünden bunu anlıyorlar. Hülâsa Ekrem İmamoğlu ‘Yemek veriyor, erzak dağıtıyoruz’ demenin ötesine geçemiyor.”

SÖZEN’E RAHMET OKUTTU

Yazar Mustafa Albayrak ise şunları söyledi: “Ekrem Bey 30-40 günde ağzıyla kuş tutsa kimseyi kandıramaz. Çünkü bir şey yapmadığı ortada. Vaatlerini yerine getirmediği aşikâr. Mega projelere balta vurduğu da net. Temel atmama, metro yapımını engelleme... Bunları herkes gördü, biliyor. Ekrem Bey merhum Kadir Topbaş zamanında ihale edilen, projelendirilen metro hatlarını dahi güç bela açıyor. Ekrem Bey ‘1 metre metro ihalesi yaptım’ diyebilir mi? Diyemez. Çünkü yaptığı 1 metre proje yok. Koca 5 yılı ağustos böceği gibi saz çalarak, tatil edebiyatıyla, kariyer planlamasıyla geçiren birinden söz ediyoruz. 60 ayı büyükelçiden sufle alarak, kalkan balığı yiyerek tüketen birinden bahsediyoruz. Böyle biri 30-40 günde ağzıyla kuş tutsa nafile. Tabii Ekrem Bey’in bahanesi çok, algı oyunu da. ‘Engelleniyoruz’ diyerek de yalan söylüyor. Dürüst değil. CHP’nin skandallarla ünlü başkanı Nurettin Sözen’e rahmet okutuyor. Sözen kötü bir İBB Başkanı idi ama kimseyi kandırmadı. Yapmadığını yapmış gibi lanse etmedi. Halkın aklıyla alay etmedi. Ekrem Bey Sözen gibi davranmıyor. Yapmadığını yapmış gibi sunuyor. Halkın aklıyla alay ediyor. Ortada ana yemek yok, ‘Salatayla yetinin’ diyor. Süt ve kent lokantası salatadır, ana yemek değildir. Çok önemli bir şeymiş gibi tanıtılamaz.”

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