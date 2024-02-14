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Gündem Süt ve yumurta üretimi Aralık ayında arttı
Gündem

Süt ve yumurta üretimi Aralık ayında arttı

Yeniakit Publisher
2024-02-14 11:11:00 -
Süt ve yumurta üretimi Aralık ayında arttı

TÜİK verilerine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1 artarken ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 9,9 arttı.

Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 200 bin 333 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,9 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 0,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 1,5 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 11,3 azaldı.

Bir önceki ay 202 bin 143 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 200 bin 333 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu.
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874 BİN 193 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 874 bin 193 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,8 arttı, ayran üretimi yüzde 9,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,7 arttı, ayran üretimi yüzde 8,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 9 azaldı.

Bir önceki ay 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında yüzde 7,9 oranında artarak 874 bin 193 ton oldu.

Bir önceki ay 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında yüzde 4,7 oranında artarak 145 bin 648 ton olarak gerçekleşti.

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