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Aktüel

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kayseri’nin Develi ilçesinde süt toplayıcısı iki kardeş, bayramda vatandaşlara ücretsiz süt dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:00:58 -
Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kayseri’nin Develi ilçesinde süt toplayıcısı iki kardeş, bayramda vatandaşlara ücretsiz süt dağıttı.


İlçeye bağlı Soysallı mahallesinde iki kardeş, Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı bayram günü vatandaşa ücretsiz süt dağıttı. Mahalle aralarında gezerek ihtiyaç sahiplerine süt dağıtımında bulunan iki kardeşten Çağlar Aydın; ""Bayram dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşın süt ihtiyacını karşılamaya iki kardeş karar verdik. Vatandaşın ihtiyacını bir nebze olsun karşıladıysak ne mutlu bize" dedi.

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