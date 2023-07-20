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Gündem ŞUT timi göz açtırmıyor! Tek tek idam edin bunları
Gündem

ŞUT timi göz açtırmıyor! Tek tek idam edin bunları

Yeniakit Publisher
2023-07-20 18:57:00 -
ŞUT timi göz açtırmıyor! Tek tek idam edin bunları

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, son bir haftada yaptığı 4 ayrı çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerini yakalamaya yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede son bir haftada 4 ayrı önemli çalışma yaptı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, çok sayıda sentetik ecza, esrar ve kokain ile hassas teraziler, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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