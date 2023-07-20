ŞUT timi göz açtırmıyor! Tek tek idam edin bunları

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerini yakalamaya yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede son bir haftada 4 ayrı önemli çalışma yaptı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, çok sayıda sentetik ecza, esrar ve kokain ile hassas teraziler, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR

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Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.