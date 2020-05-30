Süt sektöründen ihracatı artırma önerisi

BURSA (AA) - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tarık Tezel, geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton süt ihracatı yapıldığını belirterek, "Bunu, üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık. Yüzde 55'lik kayıt dışı süt üretimi sisteme girerse hem tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız hem de üreticinin sürdürülebilir üretimini sağlayıp ihracatı artırarak ülkemize katma değer getireceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından, "Dünya Süt Günü" dolayısıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.



Moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş'un yaptığı toplantıya, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, Eker Süt Ürünleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Can ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer konuşmacı olarak katıldı.

Tezel burada yaptığı konuşmada, süt tüketimiyle ilgili konunun uzmanı olmayanlar tarafından spekülasyonlar yapıldığına, bunun halk sağlığını riske atarken, haksız rekabete yol açtığına dikkati çekti.

Sektörün üç temel ayağının durumdan olumsuz etkilendiğini aktaran Tezel, "Süt sanayicisi, istediği kalitede çiğ sütü bulamıyor. Kayıt dışı satan yüzde 55'lik kesim, haksız rekabetten maksimum yaralanırken, tüketici de sağlık riskiyle karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süt sektörün büyüklüğüne değinen Tezel, şunları kaydetti:

"Türkiye, 850 milyon tonluk dünya süt üretiminde 8'inci, 165 milyon tonluk Avrupa süt üretiminde 23 milyon ton ile 3'üncü sırada. Ancak üretilen 23 milyon ton sütün sadece yüzde 45'i sağlıklı koşullarda tüketiciye sunulabiliyor. Bu üretim büyüklüğüne rağmen sanayi üretiminin düşüklüğünden dolayı sıralamaya giremiyoruz. Türkiye'de 2 bin 321 işletme, kayıtlı olarak faaliyet gösteriyor. Günde 66 bin ton süt üretiliyor. Toplam 17 milyon 860 bin büyükbaş hayvanımızın 6,5 milyonu sağmal ve 600 bin noktada satış yapıyoruz. Geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton ihracat yaptık. Bunu, üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık. Yüzde 55'lik kayıt dışı süt üretimi sisteme girerse hem tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız hem de üreticinin sürdürülebilir üretim sağlayıp ihracatı artırarak ülkemize katma değer getireceğiz."

Tezel, sürdürülebilir doğal süt kalitesini sağlamak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu da ancak gelişmiş, organize, dünyanın güncel hayvancılık bilgisine sahip çiftliklerle mümkün. Bizde çiftliklerin yüzde 75'i 1-5 hayvandan oluşuyor; 200 başın üstü, ancak binde 5 oranında. Ölçek ekonomisini sağlamak zorundayız. Bunu sağlayamazsak, kayıt dışı yüzde 55'lik kısım, öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Hayvan yemi üretiminde yerlileşmenin şart olduğunu belirten Tezel, yemde yerlilik oranın yüzde 50'leri ancak bulduğunu bu oranın yukarılara çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.