Süt reçeli tarifi, süt reçeli nasıl yapılır? İki farklı pratik tarif

SÜT REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı karbonat

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri derin bir tencereye koyun ve ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eriyip kaynama noktasına gelince karbonatı ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Süre sonunda boza kıvamına gelen reçelinizi kavanoza alın ve oda sıcaklığına gelene kadar ağzı açık bekletin. İyice soğuyunca kavanozun ağzını kapatıp buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 2 saat sonra servise hazırdır.

SÜT REÇELİ YAPIMI PÜF NOKTASI

Kullanacağınız tencere kesinlikle derin olmalı, çünkü süte karbonatı atınca köpürme olduğundan dolayı sığ bir tencerede taşma olur.

Süt Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1 lt hazır süt

1 su bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı (silme) kabartma tozu

Süt Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin ve yapışmayan bir tencerenin içine sütü ve şekeri koyup kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca kabartma tozunu ilave ediyoruz. O anda biraz süt kabarabiliyor (bunun için mutlaka derin bir tencere kullanılmalı) Ama hızla karıştırmaya devam edersek normale dönüyor.

Sonra orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika ara ara karıştıra karıştıra pişiriyoruz.

Zaten kaynadıkça rengi dönmeye ve koyulaşmaya başlıyor. Böyle olmaya başladığında sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Akışkan bir boza kıvamına geldiğinde kapatıyoruz ve cam bir kavanoza alıp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuduktan sonra bir iki saat buzdolabında beklettikten sonra yemeye hazır hale geliyor. Afiyet olsun…