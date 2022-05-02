Süt kırışıklıklara iyi gelir mi? Yüze süt nasıl sürülür? Çiğ sütün cilt üzerindeki inanılmaz faydaları

Süt doğal bir temizleyicidir

Sütün içindeki laktik asit, tıkanmış gözenekleri derinlemesine temizleyerek ve cilt yüzeyinde bulunan mikrop adı verilen sivilceye neden olan bakterileri yok ederek kiri dışarı atar. Çiğ süt akneden etkilenen bölgeyi yatıştırır ve yatıştırır.



Cilt iltihabını azaltır ve size temiz, pürüzsüz ve yağsız bir cilt verir. Ayrıca akne, iktiyoz vulgaris, egzama vb. iltihaplı durumların tedavisinde de yardımcı olur. Çiğ süt, cildinizi hafifçe eksfoliye eden ve ölü deri hücrelerinden, siyah noktalardan ve beyaz noktalardan kurtulmanıza yardımcı olan beta hidroksi asit adı verilen bir peeling maddesi içerir.



Çiğ sütteki protein ayrıca lekeleri azaltır ve size pürüzsüz ve parlak bir cilt verir. Cildinizi ve gözeneklerinizi derinlemesine temizlemek için nazikçe bir uygulama şartıyla toz şekeri sütle karıştırabilirsiniz.

Sütü yüzümüze sürersek ne olur?

İçeriğindeki laktik asit sayesinde süt ölü derilere nüfuz ederek cildi derinlemesine temizlenebilir. Süt cilde zarar vermeden cildin temizlenmesini sağlayacaktır. Süt doğru kullanıldığı takdirde cilt rengini düzenleyecektir. Cilt bakımında süt kullanıldığında cilt tek tip bir renge kavuşur.

Cildin nem kapasitesini yükseltir

Kuru, çatlamış, solmuş ve pul pul olan cildinizi beslemeye yardımcı olan biotin ve diğer nemlendirici elementlere sahip olduğu için süt cilde fayda sağlar. Cildin daha derin katmanlarına girer ve cildinize içeriden bakım ve nemlendirme sağlar. Ayrıca cildinize nem sağlar ve kaşıntıdan kurtulmanıza yardımcı olur.



Sütü yüz maskesi veya temizleyici olarak kullanmak, hücre yenilenmesini hızlandırarak size yumuşak ve parlak bir cilt verir. Sütün içindeki vitaminler sağlıklı ve genç bir cildin korunmasına yardımcı olur. Nemi yüzünüze hapsetmek için gram unu ve süt maskeleri yapabilirsiniz.



Çiğ süt akne ve sivilceleri iyileştirir (farkı kontrol edin) ve size parlak ve doğal bir ışıltı verir. Süt, bal ve zerdeçaldan oluşan bir yüz paketi kullanarak parlayan bir cilde kavuşabilirsiniz.

Yaşlılık çizgileriyle savaşır

Çiğ sütteki magnezyum, serbest radikallerle savaşarak kırışıklıkları ve ince çizgileri uzak tutar. Kolajen üretimini uyararak yaşlanma belirtilerini azaltır. Sütteki protein içeriği doku onarımına ve büyümesine yardımcı olur.



Cildi sıkılaştırır ve sıkılaştırır. Ayrıca D vitamini ve kalsiyum içerdiğinden cilt elastikiyetini de destekler. Daha iyi sonuç almak için bir kaşık balı sütle karıştırıp yüzünüze uygulayabilirsiniz.



Melanin kontrol eden bir hormon olan tirozin, cildin koyulaşmasına neden olur. Cildinize düzenli olarak çiğ süt uygularsanız, cildinizi aydınlatmak için tirozin salgısını engelleyecek ve melanin üretimini azaltacaktır. Çiğ süt istenmeyen bronzluğu giderir ve düzensiz cilt tonunu düzeltir.



Uyarı ve Önlem: Cildiniz üzerinde çiğ süt kullanırken bakterilerden arınmış olması çok önemlidir. Aksi durumda organik pastörize sütler daha güvenli olacaktır.

Her gece yüze süt sürmek

Çiğ süt yüzdeki ölü derileri gidereceği için düzenli olarak yüze sürülmelidir. Yüze genellikle çiğ süt sürülür. Bu şekilde süt içerisinde bulunan vitamin ve mineraller de cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayacaktır. Süt içerisinde bulunan laktik asit sayesinde yüz üzerindeki ölü deriler de giderilir.

Yüze süt nasıl sürülür?

Bir parça pamuk, soğuk sütün içerisine batırılır. Sütün tamamı, pamuk yardımıyla cilde sürülür. Süt, ciltte yaklaşık olarak 15 dakika bekletilir. Ardından cilt, soğuk su ile durulanır.

Süt yüze zarar verir mi? Yüze süt sürmenin zararları

İçeriğindeki laktik asit sayesinde süt ölü derilere nüfuz ederek cildi derinlemesine temizlenebilir. Süt cilde zarar vermeden cildin temizlenmesini sağlayacaktır. Süt doğru kullanıldığı takdirde cilt rengini düzenleyecektir. Cilt bakımında süt kullanıldığında cilt tek tip bir renge kavuşur.

Sütün cilde faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Yüze genellikle çiğ süt sürülür. Bu şekilde süt içerisinde bulunan vitamin ve mineraller de cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayacaktır. Süt içerisinde bulunan laktik asit sayesinde yüz üzerindeki ölü deriler de giderilir. Çiğ süt cilde zarar vermeden ölü derilerin giderilmesini sağlayacaktır.