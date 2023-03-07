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Kadın - Aile Süt ile varis tedavisi: Herkesi şok etti! Uzman uyarısı: Kramp, bacakta kuvvetli ağrı, şişlik çok önemli
Kadın - Aile

Süt ile varis tedavisi: Herkesi şok etti! Uzman uyarısı: Kramp, bacakta kuvvetli ağrı, şişlik çok önemli

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlardan oluşur! Varis, eninde sonunda tüm kadınları ve erkekleri etkileyen can sıkıcı bir durumdur. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Macit Bitargil, varis hastalığının, bacaklarda oluşan gece krampları, ağrı ve şişliklerle belirti verdiğini, hastanın bacağında genel bir rahatsızlık, ağırlık ve basınç hissinin baskın olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 23:48:00 - 2023-03-07 23:52:28
Süt ile varis tedavisi: Herkesi şok etti! Uzman uyarısı: Kramp, bacakta kuvvetli ağrı, şişlik çok önemli

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Bitargil, yazılı açıklamasında, varis hastalığıyla ilgili ilk kayıtların, milattan önce 1500'lü yıllarda yazıldığı tahmin edilen ve korunmuş en eski tıbbi dokümanlardan biri olan 'Ebers Tıp Papirüsü'nde geçtiğini, eski Mısır medeniyetinin de bu hastalığa önem verdiğini ifade etti. 

Doç. Dr. Macit Bitargil, "Genellikle hastalık kendini bacaklarda oluşan gece krampları, ağrılar ve şişlikler ile belli etmeye başlar. Bacakta genel bir rahatsızlık, ağırlık ve basınç hissi baskındır. Askerlik, öğretmenlik gibi sürekli ayakta durmak zorunda kalınan işler, ilerleyen yaş, sigara kullanımı, sedentar yaşam biçimi, kilo, gebelik gibi nedenler bu hastalıkta önemli risk faktörleridir" bilgisini verdi.

Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.

Peki destekleyici doğal tedaviler nelerdir?

Süt İle Varislerden Kurtulun

1 Su bardağı süt
Yarım kalıp sabunu
Kalıp sabunu rendeleyerek ılık süt içinde eritiyoruz.
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Bir pamuk yardımıyla aşağıdan yukarı doğru iyice sürüyoruz.

Öylece kremi çekmesini bekliyoruz.

Nasıl Uygulanır:

Bu kür haftada 3 kez tüm varisler iyileşene kadar devam edilir.

Süt Kolay emilmesini sağlarken, Kalıp sabunu doğal içeriği ile kan dolaşımını hızlandırarak damarların temizlenmesini sağlar.

Limonla varis tedavisi: Limonla varis tedavisi mümkün değildir. Limon, C vitamininden zengin bir meyvedir. Evde C vitaminini sağlaması dışında varisle ilgili bir faydası yoktur.

Doğal yollarla varisten kurtulma
Elma sirkesini pamuklu bir bez yardımıyla ıslatıp varisli bölgede bitkisel tedaviye başlayabilirsiniz. Elmalı sirkeye batırdığınız bezi 30 – 35 dakika varisin olduğu bölgeye sararak bekletebilirsiniz. Bu esnada bacaklarınızı vücut hizasını geçer vaziyette yukarıya doğru uzatın. Bu pozisyonda 10-15 dakika bekleyin.

Bal varise iyi gelir mi?

VARİSE FAYDALIDIR: Bal vücudda olan olan varis ve varis yaralarına masaj yapılarak sürülürse çok faydalıdır.

Soğan suyu varise iyi gelir mi?

Soğan, proteinlerin vücuttaki emilimini ve dağılımını düzenlemek için mükemmel bir doğal etkendir.

Soğan varise iyi gelir mi?

Ayrıca zencefil, soğan ve sarımsak tüketilmesi de varis tedavisinde faydalıdır.

Varis masajı nasıl Yapılır?

Kasların, damarların üzerindeki masaj etkisinden yararlanmak için yürüyüş yapılmalıdır. • Dinlenme sırasında ayakları kalp seviyesinin üzerine çıkartmalısınız.

Masaj varise iyi gelir mi? Varis olan bacağa masaj yapılır mı?

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, "Varisli hastalara, saunaya girmek, yaz aylarında aşırı güneşlenmek gibi sıcağın etkili olduğu her türlü aktiviteden uzak durmalarını ve mümkünse bacaklarına soğuk suyla masaj yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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