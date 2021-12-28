Süt çorbasının tarifi

Bu tarife dilediğiniz baharatları serperek farklı lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz.

Süt Çorbası tarifi

Malzemeler

2-3 su bardağı süt

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

Mini bir kase tel şehriye

2 kaşık zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

Kuru nane,tuz, karabiber

Yarım limon suyu

Süt Çorbası nasıl yapılır

2 kaşık tereyağı ile 2 kaşık kadar zeytinyağını tencereye koyuyoruz. Tepeleme dolu bir kaşık unu ilave edip kavuruyoruz. İçine 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra topaklanmasına fırsat vermeden pişiriyoruz. Çok koyu olursa su veya sütle tercih size kalmış seyreltiyoruz. Kaynamaya başlayınca bir avuç tel şehriye atıyoruz. Tuz, karabiber ve nane ilave ediyoruz. Şehriyeler pişip tam indirmeye yakın yarım limonun suyunu sıkıp karıştıra karıştıra çorbaya katıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıyoruz. Afiyet olsun