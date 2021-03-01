  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Süt çorbası nasıl yapılır? Süt çorbası tarifi
Kadın - Aile

Süt çorbası nasıl yapılır? Süt çorbası tarifi

Farklı çorba tarifi | Her zaman yaptığınız çorbalardan sıkılıp farklı bir tarif istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, süt çorbası nedir? Süt çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:38:00 -
Süt çorbası nasıl yapılır? Süt çorbası tarifi

Kolay çorba tarifi | Akşam yemeği için hem hafif hem de leziz bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka süt çorbasını denemelisiniz.

Süt çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı tel şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Kuru nane
  • Karabiber
  • Tuz

Süt çorbası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını alın.

Unu ilave edip kavurun.

Ununu kokusu çıkınca süt ve suyu tencereye alın.

Sürekli karıştırarak çorbayı pişirin.

Şayet koyu bir kıvam olursa sıcak su ekleyebilirsiniz.

Şehriye ve baharatları ekleyin.

Şehriyeler yumuşayınca ocağın altını kapatabilirsiniz.

Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler
Ekonomi

Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler

Altın fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalırken yukarı yöndeki hareket için 440 TL işaret ediliyor.
AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım
Siyaset

AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım

28 Şubat sürecindeki başörtüsü zulmü başta olmak üzere o dönem mütedeyyin kesimin yaşadığı zorlukları Akit’e anlatan AK Parti Kahramanmaraş ..
Putin aradı, Paşinyan geri adım attı
Dünya

Putin aradı, Paşinyan geri adım attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, İskender füzesinin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay