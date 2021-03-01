Süt çorbası nasıl yapılır? Süt çorbası tarifi
Farklı çorba tarifi | Her zaman yaptığınız çorbalardan sıkılıp farklı bir tarif istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, süt çorbası nedir? Süt çorbası tarifi
Kolay çorba tarifi | Akşam yemeği için hem hafif hem de leziz bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka süt çorbasını denemelisiniz.
Süt çorbası tarifi
Malzemeler:
- 3 su bardağı süt
- 2 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı tel şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım limonun suyu
- Kuru nane
- Karabiber
- Tuz
Süt çorbası nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını alın.
Unu ilave edip kavurun.
Ununu kokusu çıkınca süt ve suyu tencereye alın.
Sürekli karıştırarak çorbayı pişirin.
Şayet koyu bir kıvam olursa sıcak su ekleyebilirsiniz.
Şehriye ve baharatları ekleyin.
Şehriyeler yumuşayınca ocağın altını kapatabilirsiniz.
Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.