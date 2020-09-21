Susurluk'da bir ev yangın nedeniyle küle döndü
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gece yarısı bir evde yangın çıktı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Kırsal Mahallesinde bir ev yanarak kullanılmaz duruma geldi.
Korkutan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.
Evde yaşayan Sevim Boz (81) ve Mehmet Boz (87) yangından yara almadan kurtuldu.
İtafaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.