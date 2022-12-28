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Ekonomi Susurluk Belediyesi, onlarca arsayı satışa çıkardı
Ekonomi

Susurluk Belediyesi, onlarca arsayı satışa çıkardı

Susurluk Belediyesi, mülkiyetindeki 69 adet arsa vasfındaki taşınmazın satışı amacıyla ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:23:00 -
Susurluk Belediyesi, onlarca arsayı satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; çok uygun fiyatlarla satışa çıkarılan arsaların ihalesine teklifler, 23/01/2023 pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale 24.1.2023 tarihinde 2886 Sayılı Kanunun 45.md. Açık Teklif Usulü Susurluk Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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