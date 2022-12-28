Susurluk Belediyesi, onlarca arsayı satışa çıkardı
Susurluk Belediyesi, mülkiyetindeki 69 adet arsa vasfındaki taşınmazın satışı amacıyla ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; çok uygun fiyatlarla satışa çıkarılan arsaların ihalesine teklifler, 23/01/2023 pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.
İhale 24.1.2023 tarihinde 2886 Sayılı Kanunun 45.md. Açık Teklif Usulü Susurluk Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.
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