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Gündem Susturun bu soytarıyı! Filistinli masumları sahnede tiye aldı
Gündem

Susturun bu soytarıyı! Filistinli masumları sahnede tiye aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 22:38:00 -

Salih Tıraş isimli bir komedyen, katil İsrail'in zulmettiği Filistinlilere yönelik insanlık dışı ifadeler kullandı.

Avrupalıların bile ağladığı katliamdan "komedi" malzemesi çıkartan Tıraş'ın sözlerine tepki yağdı.

Tıraş, küçük zekası ile küçük zekalı izleyenlerini şöyle güldürdü:

“Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar da bizim yanımızda zaten, şu an değiller ama gelecekler muhtemelen, yoldalar..”

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