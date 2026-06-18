  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den ABD-İran anlaşması açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz Bu defa ABD’den Avrupa’ya gözdağı Askeri destek için 6 aylık test Özel, yeni parti hazırlıklarını bir bir anlattı! “Bir siyasi parti kurmak için iki alternatife bakıyoruz” Türkiye caydırıcılıkta da kanatlandı İSO’ya savunma sanayi damgası Çin kazanıyor, İsrail pusuda, ABD telaşlı, Avrupa şaşkın! Bakan Gürlek duyurdu: Silifke’deki olayda 3 şüpheli tutuklandı Tozcu avukatlar salıverildi: Evlerinde uyuşturucu madde bulunmuştu 330 kişi paketlendi! Siber farelere ağır darbe Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş! Bakan Hakan Fidan açıkladı: Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti
Aktüel ŞUSKİ geleceğe yatırım yapıyor
Aktüel

ŞUSKİ geleceğe yatırım yapıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
ŞUSKİ geleceğe yatırım yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve kırsal ilçelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla hem mevcut altyapı güçlendiriliyor hem de yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları karşılanıyor.

Uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ), Şanlıurfa’nın gelişen yapısına uygun projeleri hayata geçirerek altyapı ağını modernize ediyor. Bu kapsamda Hilvan ilçesinde de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet alabilmesi için sahada görev yapıyor.

Kent merkezi ve tüm ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ŞUSKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlara imza atıyor.

 

Yürütülen çalışmalarla taşkın riskinin azaltılması, atık suların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve altyapı sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

ŞUSKİ ekipleri, iş makineleri ve uzun ömürlü malzemeler kullanarak yeni hatların döşenmesi ile mevcut altyapının yenilenmesi çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa’nın farklı noktalarında devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, altyapı hizmetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23