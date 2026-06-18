ŞUSKİ geleceğe yatırım yapıyor

Uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ), Şanlıurfa’nın gelişen yapısına uygun projeleri hayata geçirerek altyapı ağını modernize ediyor. Bu kapsamda Hilvan ilçesinde de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet alabilmesi için sahada görev yapıyor.

Kent merkezi ve tüm ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ŞUSKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlara imza atıyor.

Yürütülen çalışmalarla taşkın riskinin azaltılması, atık suların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve altyapı sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

ŞUSKİ ekipleri, iş makineleri ve uzun ömürlü malzemeler kullanarak yeni hatların döşenmesi ile mevcut altyapının yenilenmesi çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa’nın farklı noktalarında devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, altyapı hizmetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.