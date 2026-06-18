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#1
Foto - Aslan'ın gözdesi Leao'dan ilginç sözler: Düşüneceğim

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, kısa süre önce, "Bu dönem; fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar zorladı. Bunu benimle yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilir... Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar. Milan'da tarih yazdığım için gurur duyuyorum ama yeni bir sayfa açmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - Aslan'ın gözdesi Leao'dan ilginç sözler: Düşüneceğim

27 yaşındaki kanat oyuncusunun adı ülkemizden ağırlıklı olarak Galatasaray'la anıldı. 1.88 boyundaki futbolcu konusunda Manchester United iddiaları da sıcaklığını koruyor. Herkes ayrılığı beklerken bunun tam tersi yönünde gelişmeler yaşanabilir. Çünkü Leao yine konuştu...

#3
Foto - Aslan'ın gözdesi Leao'dan ilginç sözler: Düşüneceğim

Rafael Leao, "Ruben Amorim'in gelişi beni Milan'da kalmaya mı itiyor? Dünya Kupası bittiğinde geleceğimi düşüneceğim" açıklamasını yaptı.

#4
Foto - Aslan'ın gözdesi Leao'dan ilginç sözler: Düşüneceğim

İtalyan ekibi, Portekizli teknik adamı resmen açıklamıştı. Leao'nun Serie A ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi var. Takımın başına vatandaşı geldiği için kalma ihtimali yükseldi...

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