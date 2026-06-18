Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, kısa süre önce, "Bu dönem; fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar zorladı. Bunu benimle yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilir... Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar. Milan'da tarih yazdığım için gurur duyuyorum ama yeni bir sayfa açmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.