Suşehri’nde trafik kazası: 3 yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Suşehri ilçesi şehir girişinde meydana geldi. Kazada, V.Y.(54) yönetimindeki 28 DL 816 plakalı otomobil, İlçe merkezi Ekrem Erdem bulvarından, D-100 karayolu kavşağına çıkış esnasında, Erzincan istikametinden, Tokat istikametine seyir halindekiÖ. T. (42) yönetimindeki 34 YH 4180 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücü V.Y. ile aynı araçta bulunan A.Y.(27) ve K.S. Y. (9) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaile ilgili inceleme başlatıldı.

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