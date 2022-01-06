Susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Kolay tarif

Susamlı simit poğaça nasıl yapılır?

Simit poğaça (bol susamlı) tarifi için malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım su su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Aldığı kadar un

İçi için;

Kaşar peyniri

Sucuk (isteğe bağlı)

Üzeri için;

1 su bardağı susam

1 çorba kaşığı pekmez

1 su bardağı su

Simit poğaça (bol susamlı) tarifi nasıl yapılır?

Poğaçamız için; öncelikle ılık süt ve suya mayamızı ve şekerimizi döküp, 5 dk. bekleyelim. Diğer malzemeleri de ekleyip, yumuşak bir hamur elde edelim ve 40 dk. dinlendirelim. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, elimizle açalım. İçerisine kaşar peyniri koyup, kapatalım. Hepsi bitince; önce pekmezli suya, sonra susama bulayalım. Önceden ısıtılmış, 175 dereceli fırında pişirelim. Afiyet olsun.