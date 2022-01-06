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Kadın - Aile Susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Kolay tarif

Kızarmış dokusuyla herkesin damaklarında yer edecek bir poğaça...

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:05:00 - 2022-01-06 13:06:19
Susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Kolay tarif

Susamlı simit poğaça nasıl yapılır?

Simit poğaça (bol susamlı) tarifi için malzemeler

Hamuru için;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • Yarım su su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un

İçi için;

  • Kaşar peyniri
  • Sucuk (isteğe bağlı)

Üzeri için;

  • 1 su bardağı susam
  • 1 çorba kaşığı pekmez
  • 1 su bardağı su

Simit poğaça (bol susamlı) tarifi nasıl yapılır?

Poğaçamız için; öncelikle ılık süt ve suya mayamızı ve şekerimizi döküp, 5 dk. bekleyelim. Diğer malzemeleri de ekleyip, yumuşak bir hamur elde edelim ve 40 dk. dinlendirelim. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, elimizle açalım. İçerisine kaşar peyniri koyup, kapatalım. Hepsi bitince; önce pekmezli suya, sonra susama bulayalım. Önceden ısıtılmış, 175 dereceli fırında pişirelim. Afiyet olsun.

 

 

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