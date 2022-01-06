Susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Kolay tarif
Kızarmış dokusuyla herkesin damaklarında yer edecek bir poğaça...
Susamlı simit poğaça nasıl yapılır?
Simit poğaça (bol susamlı) tarifi için malzemeler
Hamuru için;
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- Yarım su su bardağı sıvı yağ
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Aldığı kadar un
İçi için;
- Kaşar peyniri
- Sucuk (isteğe bağlı)
Üzeri için;
- 1 su bardağı susam
- 1 çorba kaşığı pekmez
- 1 su bardağı su
Simit poğaça (bol susamlı) tarifi nasıl yapılır?
Poğaçamız için; öncelikle ılık süt ve suya mayamızı ve şekerimizi döküp, 5 dk. bekleyelim. Diğer malzemeleri de ekleyip, yumuşak bir hamur elde edelim ve 40 dk. dinlendirelim. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, elimizle açalım. İçerisine kaşar peyniri koyup, kapatalım. Hepsi bitince; önce pekmezli suya, sonra susama bulayalım. Önceden ısıtılmış, 175 dereceli fırında pişirelim. Afiyet olsun.