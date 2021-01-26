Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Susamlı mercimek çorbası tarifi | Akşam yemeği için hem bildik hem de farklı bir lezzet arayanlar ‘değişik çorba’ tariflerine göz atıyor. Susamlı çorba olup olmadığını merak edenler ise ‘Susamlı çorba olur mu? , ‘Susamlı çorba tarifi’ konularını araştırıyor. İşte, susamlı çorba tarifi