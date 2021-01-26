Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?
Susamlı mercimek çorbası tarifi | Akşam yemeği için hem bildik hem de farklı bir lezzet arayanlar ‘değişik çorba’ tariflerine göz atıyor. Susamlı çorba olup olmadığını merak edenler ise ‘Susamlı çorba olur mu? , ‘Susamlı çorba tarifi’ konularını araştırıyor. İşte, susamlı çorba tarifi
Susamlı çorba tarifi | Kış günlerinde sofraları çorbasız bırakmak istemeyenler hem leziz hem de kolay bir tarif arıyor. Şimdi damakları şenlendiren susamlı mercimek çorbası tarifi
Susamlı mercimek çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı salça
- Tuz
- Su
- Sosu için:
- Nane
- 1 tatlı kaşığı susam
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve sarımsağı doğrayın.
Ardından tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın.
Soğan ve sarımsağın rengi dönene kadar kavurun.
Tencereye unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Salçayı ilave edip karıştırmayı sürdürün.
Son olarak mercimek, tuz ve göz kararı su ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.
Mercimek eridiğinde blendardan çorbayı geçirin. Çorbanın kıvamına göre sıcak su ilave edebilirsiniz.
Bir tavaya zeytinyağı alın. İçerisine nane ve susam ekleyip kızdırın.
Hazırladığınız sosu çorbaya ekleyin.
Çorbanızı limon ve kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.