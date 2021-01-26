  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Susamlı mercimek çorbası tarifi | Akşam yemeği için hem bildik hem de farklı bir lezzet arayanlar ‘değişik çorba’ tariflerine göz atıyor. Susamlı çorba olup olmadığını merak edenler ise ‘Susamlı çorba olur mu? , ‘Susamlı çorba tarifi’ konularını araştırıyor. İşte, susamlı çorba tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-26 00:56:00 -
Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Susamlı çorba tarifi | Kış günlerinde sofraları çorbasız bırakmak istemeyenler hem leziz hem de kolay bir tarif arıyor. Şimdi damakları şenlendiren susamlı mercimek çorbası tarifi

Susamlı mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • Tuz
  • Su
  • Sosu için:
  • Nane
  • 1 tatlı kaşığı susam
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Susamlı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve sarımsağı doğrayın.

Ardından tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın.

Soğan ve sarımsağın rengi dönene kadar kavurun.

Tencereye unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Salçayı ilave edip karıştırmayı sürdürün.

Son olarak mercimek, tuz ve göz kararı su ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.

Mercimek eridiğinde blendardan çorbayı geçirin. Çorbanın kıvamına göre sıcak su ilave edebilirsiniz.

Bir tavaya zeytinyağı alın. İçerisine nane ve susam ekleyip kızdırın.

Hazırladığınız sosu çorbaya ekleyin.

Çorbanızı limon ve kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?
Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Patatesli bulgur köftesi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni ba..
İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi
Dünya

İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden kurulması için "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağ..
FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar
Gündem

FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Manevi oğlum' dediği firari FETÖ'cü Enes Kanter “1980 darbesi isteklerimiz doğrultusunda yapıldı” diyen Yahu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay