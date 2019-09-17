'Susamam' şarkısıyla ilgili flaş gelişme! Şehitleri anmayan ve polisler için katil imasında bulunan "Susamam" şarkısı için suç duyurusunda bulunuldu.

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayına gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren "Susamam" adlı parçada isyan çağrısında bulunuluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.