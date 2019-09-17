'Susamam' şarkısıyla ilgili flaş gelişme!
Şehitleri anmayan ve polisler için katil imasında bulunan "Susamam" şarkısı için suç duyurusunda bulunuldu.17 Eylül 2019 Salı 18:03
Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya bir vatandaş suç duyurusunda bulundu.
Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayına gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren "Susamam" adlı parçada isyan çağrısında bulunuluyor.
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