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Susam helvası nasıl yapılır? Susam helvası tarifi

Kıtır kıtır bir helva tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Susam helvası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

2019-11-01 00:45:00 -
Susam helvası nasıl yapılır? Susam helvası tarifi

Kıtır kıtır bir helva tarifi arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Susam helvası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

 

Susam helvası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 su bardağı susam
  • 1 su bardağı fındık
  • Yarım su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı harnup pekmezi

 

Öncelikle fındıkları ortadan ikiye bölün ve 5 dakika fırında kavurun.

Susamı ise yağsız tavada rengi dönene kadar kavurun.

Sos tenceresinin içine şeker, pekmez ve balı alıp karamelize edin.

Şeker köpük köpük olunca susamı ve fındıkları ekleyin.

Sıcak helvayı yağlı kağıt üzerine dökün.

Nemli bir merdaneyle helvayı genişletin.

Helva soğuduktan sonra kesip, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

 

 

 

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