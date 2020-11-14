Şuşa’da 28 yıl sonra cuma kılındı
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da dün ayrı bir heyecan yaşandı. Kentte 28 yıl sonra ezan okunmasından sonra dün de tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı ve ilk namaz eda edildi. Azerbaycan askerleri, 28 yıl sonra kılınacak namaz için tarihi camide önce ezan okudu.
Ardından Şuşa’da bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.
Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa’yı 8 Kasım’da işgalden kurtarmıştı.